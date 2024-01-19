Приднестровский республиканский банк сообщает о введении в обращение новых памятных монет. Это монеты «2024 – Год семейных ценностей в Приднестровье» серии «Приднестровье. Ценности, события и лица».
Номиналом 25 рублей, они выполнены из стали с никелевым покрытием. Диаметр денежного знака – 28,75 мм, масса – 9,45 г, гурт – гладкий. Тираж – 2500 штук, сообщает novostipmr.com
На аверсе монеты в центре помещено изображение герба ПМР. По кругу расположены надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – год выпуска «2024»; в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ».
На реверсе монеты в центре – силуэты двух взрослых и двух детей, олицетворяющих семью, на фоне стилизованного сердца; внизу – надпись «2024»; вверху по кругу – надпись «ГОД СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ».
В ПРБ напоминают, что монеты являются денежными знаками, выступают средством обращения и платежа на территории республики и принимаются по их номинальной стоимости.