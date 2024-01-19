Dnestr.TV

 
0

ПРБ выпустил памятные монеты, посвящённые Году семейных ценностей

ПРБ выпустил памятные монеты, посвящённые Году семейных ценностей
фото: novostipmr

Приднестровский республиканский банк сообщает о введении в обращение новых памятных монет. Это монеты «2024 – Год семейных ценностей в Приднестровье» серии «Приднестровье. Ценности, события и лица».

Номиналом 25 рублей, они выполнены из стали с никелевым покрытием. Диаметр денежного знака – 28,75 мм, масса – 9,45 г, гурт – гладкий. Тираж – 2500 штук, сообщает novostipmr.com

На аверсе монеты в центре помещено изображение герба ПМР. По кругу расположены надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – год выпуска «2024»; в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ».

На реверсе монеты в центре – силуэты двух взрослых и двух детей, олицетворяющих семью, на фоне стилизованного сердца; внизу – надпись «2024»; вверху по кругу – надпись «ГОД СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ».

В ПРБ напоминают, что монеты являются денежными знаками, выступают средством обращения и платежа на территории республики и принимаются по их номинальной стоимости.
  • Сегодня, 20:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна