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Аэропорт Кишинева сообщил о возобновлении сотрудничества с Lufthansa

Аэропорт Кишинева сообщил о возобновлении сотрудничества с Lufthansa
фото из открытых источников

Прямые рейсы в Германию из Кишинева возобновятся весной, их будет осуществлять одна из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa.

В международном аэропорту Кишинева (RMO) приветствуют возвращение Lufthansa. Об этом администрация главной воздушной гавани Молдовы сообщает в соцсети, передаёт point.md

Как уточняется, с 29 апреля компания будет выполнять 4 рейса, а с 23 мая - 5 рейсов еженедельно во Франкфурт (FRA) с понедельника по пятницу:

FRA - RMO 09:55 - 13:15;

RMO- FRA 13:55 - 15:25.

После поглощения Austrian Airlines, Lufthansa стала одной из крупнейших авиагрупп в Европе, куда входят и другие крупные компании, такие как Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Eurowings и др. Lufthansa предлагает полеты в 78 стран, а общий авиапарк, включающий дочерние компании, насчитывает около 620 самолетов.

Кроме того, Lufthansa является соучредителем Star Alliance, старейшего и крупнейшего международного альянса в мире, созданного в 1997 году.

Пассажиры Кишиневского аэропорта смогут воспользоваться расширенными возможностями перелетов и выбирать стыковки со множеством авиарейсов, в том числе трансатлантических.
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