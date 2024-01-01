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В КНДР подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр фильмов

В КНДР подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр фильмов
Фото: скриншот

В Северной Корее двух подростков публично приговорили к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских фильмов. Об этом сообщает BBC и публикует кадры суда над детьми.

На обнародованных фото, которые, вероятно, были сняты в 2022 году, видно двух парней в наручниках на глазах сотен студентов на открытом стадионе. Офицеры в униформе упрекают их за то, что они "плохо размышляли над своими ошибками".

Издание отмечает, что южнокорейские развлечения, в том числе телевидение, запрещены в КНДР.

Такие кадры встречаются редко, потому что Северная Корея запрещает утечку фотографий, видео и других доказательств жизни в стране.

Это видео было предоставлено BBC научно-исследовательским институтом South and North Development (Sand), работающим с перебежчиками из КНДР.

Осуждение подростков свидетельствует о том, что власти строже реагируют на такие случаи. Сообщается, что клип был распространен в Северной Корее для идеологического образования и предупреждения граждан не смотреть на развлечения из южной Кореи.

На видео есть диктор, повторяющий государственную пропаганду.

"Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили свое будущее", – говорит голос на видео.

По данным издания, ранее несовершеннолетних, таким образом нарушавших закон, отправляли в молодежные трудовые лагеря, а не за решетку, и наказание обычно составляло менее пяти лет. Однако в 2020 году Пхеньян принял закон, согласно которому пересмотр или распространение южнокорейских развлечений карается смертной казнью.

  • Сегодня, 10:12
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