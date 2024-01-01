Dnestr.TV

 
0

СМИ: Юг Одесской области перестанет зависеть от электроэнергии Приднестровья

СМИ: Юг Одесской области перестанет зависеть от электроэнергии Приднестровья
Фото: открытые источники

Южные районы Одесской области лишатся критической зависимости от Молдавской ГРЭС, находящейся на территории Приднестровья.

НЭК «Укрэнерго» 9 января в результате тендера на 2,79 млрд грн заключила договор с ООО «Структум» на строительство ЛЭП «Новоодесская-Арциз» 330 кВ.

СМИ: Юг Одесской области перестанет зависеть от электроэнергии Приднестровья
Изображение: dumskaya.net

Как сообщает dumskaya.net, это уже второй тендер по этой ЛЭП – договор на строительство первого участка заключен в декабре прошлого года, тогда тендер на 887 миллионов гривен выиграла ООО «ТЭК». В итоге, общая стоимость линии составит 3,68 млрд гривен.

Интересно, что второй тендер ООО «Структум» выиграл у ООО «ТЭК», снизив цену на 3%.

Проект предусматривает объединение южных районов области с общей энергетической системой Украины вместе со строительством дороги в обход села Паланка по территории Украины.

Новая линия обеспечит электроэнергией около 12,5 тысяч квадратных километров Одесской области, что составляет примерно 30% от ее площади. Подстанция «Арциз» сейчас напрямую питается от Молдавской ГРЭС, а в случае непредвиденных обстоятельств без электричества может остаться весь юг Одесчины.

Разговоры об этом проекте шли очень давно – начиная с 2000-х годов, однако он был включен в план развития энергетики «Укрэнерго» лишь сейчас — на 2022-2031 годы.
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна