Южные районы Одесской области лишатся критической зависимости от Молдавской ГРЭС, находящейся на территории Приднестровья.
НЭК «Укрэнерго» 9 января в результате тендера на 2,79 млрд грн заключила договор с ООО «Структум» на строительство ЛЭП «Новоодесская-Арциз» 330 кВ.
Изображение: dumskaya.net
Как сообщает dumskaya.net, это уже второй тендер по этой ЛЭП – договор на строительство первого участка заключен в декабре прошлого года, тогда тендер на 887 миллионов гривен выиграла ООО «ТЭК». В итоге, общая стоимость линии составит 3,68 млрд гривен.
Интересно, что второй тендер ООО «Структум» выиграл у ООО «ТЭК», снизив цену на 3%.
Проект предусматривает объединение южных районов области с общей энергетической системой Украины вместе со строительством дороги в обход села Паланка по территории Украины.
Новая линия обеспечит электроэнергией около 12,5 тысяч квадратных километров Одесской области, что составляет примерно 30% от ее площади. Подстанция «Арциз» сейчас напрямую питается от Молдавской ГРЭС, а в случае непредвиденных обстоятельств без электричества может остаться весь юг Одесчины.
Разговоры об этом проекте шли очень давно – начиная с 2000-х годов, однако он был включен в план развития энергетики «Укрэнерго» лишь сейчас — на 2022-2031 годы.