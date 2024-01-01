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В ЕС запретят расчеты наличными на сумму более €10 тыс.

В ЕС запретят расчеты наличными на сумму более €10 тыс.
Фото: GETTY IMAGES

В ЕС согласовали положения новых правил по борьбе с отмыванием денег. Среди прочего будут пресечены способы отмывания денег через покупку предметов роскоши, пожертвования футбольным клубам и криптовалюту.

В Европейском Союзе запретят рассчитываться наличными деньгами на суммы более 10 тысяч евро. Соответствующую договоренность по борьбе с отмыванием денег в четверг, 18 января, достигли представители Европарламента и стран ЕС. Предписание будет действовать во всех странах Евросоюза и должно закрыть остающиеся лазейки в национальных законодательствах, передает dw.com.

Кроме того, продавцов предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила среди прочего будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Под действие новой нормы попадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская "Бавария" или дортмундская "Боруссия". В профессиональном футбол нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе.

Создается новое ведомство ЕС по борьбе с отмыванием денег

Кроме того, власти стран ЕС должны будут более тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС. Данные меры, в частности, имеют целью лишить российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.

По словам главного переговорщика Европарламента Ээро Хейнялуомы, ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, банки, а также со стороны олигархов и футбольных клубов "назрело уже давно", а единые нормы в ЕС должны закрыть лазейки в национальных законодательствах.

Как предполагается, новая норма вступит в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым Европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег(Amla). Решение о том, где будет располагаться его штаб-квартира, будет принято в 2024 году. ФРГ предлагает разместить это ведомство во Франкфурте-на-Майне.
  • Сегодня, 10:29
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