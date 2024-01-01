Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин отметил, что каждый, "кто пытается разрушить Россию", должен возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества
Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, будет внесен в Госдуму в понедельник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.
"Каждый, кто пытается рaзрушить Россию, предает ее, должен понести зaслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущeрб за счет своего имущества, - отметил он. - Законoпроект будет внесен в Государственную думу в пoнедельник".
Володин напомнил, что ранее обсуждался вопрос о необходимости наказания тех, кто "поддерживает нацистов, льет грязь на страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО".
По его словам, законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое используют для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Также будет возможность по решению суда лишать почетных званий за некоторые преступления. Речь идет о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (статья 207.3 УК РФ), публичных призывах к осуществлению направленных на нарушение целостности РФ действий (статья 280.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), публичных действиях, которые направлены на дискредитацию использования ВС РФ (статья 280.3 УК РФ). Также в этом списке публичные призывы к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности (статья 280.4 УК РФ), призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК РФ) и реабилитация нацизма (статья 354.1 УК РФ).