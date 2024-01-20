Dnestr.TV

 
0

В Терновке провели V фестиваль народных зимних обычаев

В Терновке провели V фестиваль народных зимних обычаев
Фото: novostipmr.com

Терновский Дом-музей «Каса Караман» стал местом притяжения приднестровцев со всей республики. Всему виной V фестиваль «Киралейса, лейса, доамне», который продлится два дня. В первый день его посетили более 500 человек из Приднестровья и стран ближнего зарубежья. Гостей встречали рождественскими колядками, ароматной выпечкой и вкуснейшими голубцами. Музыкальный гость фестиваля – группа Avramov-вand, передает novostipmr.com.

Перед открытием праздника к присутствующим обратился священнослужитель. Он произнёс напутственное слово и окропил всех святой водой.

Напомним, что обряд «Киралейса» появился ещё в давние времена. В святочные дни от Рождества и до Крещения особенно в деревнях готовили угощения, принимали гостей и колядовали. В сочельник обрядовые праздники заканчивались. И в день Крещения батюшка окроплял святой водой прихожан, их дома и хозяйства, изгоняя нечистую силу и злых духов. А дети, которые шли перед ним в дома христиан, трижды кричали «Киралейса!», чтобы объявить о прибытии священника. В нынешнем фестивале организаторы объединили новогодние и рождественские праздники в один день, чтобы показать народные обычаи.

Директор Дома-музея «Каса Караман» Анжела Казак рассказала, что для гостей подготовили интереснейшую программу. Это национальные блюда, изделия от местных мастеров, музыкальная программа, экскурсия по «Каса Караман», впервые провели аукцион, будет и традиционный конкурс голубцов от лучших хозяюшек Терновки.

«На сам фестиваль, чтобы угостить всех гостей, было приготовлено более 300 килограммов голубцов. Начинали крутить с 18 января. Этим делом занимались тридцать женщин села. Крутили голубцы и пели песни. Так своей энергетикой заряжали эту пищу, вкладывая в неё не только труд, но и душу. Уверены, что получилось вкусно и гостям понравится наша стряпня. Рецепт классический, всё, как готовили наша мамы и бабушки», - пояснила директор Дома-музея "Каса Караман" Анжела Казак.

Среди угощений бесчисленное количество плацинд и пирожков. Начинки разные: картошка, капуста, творог, ягоды и даже лепестки роз. Согреться предлагалось горячим изваром (домашнее вино с фруктами).

На фестивале были представлены и народные умельцы. Одна из них - Виктория Руденко из Тирасполя. На праздник привезла расписные глиняные колокольчики, которые пользуются большой популярностью. Говорит, что изделия в народном стиле обычно покупают для родственников, живущих в других странах.

«С зимним пейзажем дарят в новогодние праздники, а домовята популярны в любое время года», - говорит мастерица.

Среди покупателей оказался Валентин с дочерью Ксенией, которые приехали из Одессы. Фестиваль «Киралейса, лейса, доамне» посетили впервые. Говорят, что в восторге от национального колорита. В особенности понравились песни и домашняя кухня. Признались, что посетить фестиваль порекомендовали местные жители.

Семья Гайпель из Бендер на фестивале уже второй год подряд. В первую очередь приехали, чтобы снова полакомиться вкуснейшими голубцами и выпечкой.

«Невозможно повторить их выпечку. Дрожжи они изготавливают вручную по старой молдавской рецептуре. Рассказали, что при изготовлении вина образуется пена. Они её собирают, и в дальнейшем происходит какая-то манипуляция, и получаются дрожжи. Повторить это практически невозможно. Поэтому за выпечкой и голубцами зимой едем только сюда», - рассказали супруги.

За отличное настроение отвечала чобручская группа Avramov-вand. Музыканты исполняли собственные песни. Хотя выступление артистов происходило на открытой площадке, всем было жарко. Гости радостно кружились в молдавской хоре.

Каждый желающий также мог посетить дом «Каса Караман». Он достался Анжеле Казак от родителей, и она создала в нём музей молдавской культуры. Внутри - традиционная утварь: печка, глиняная посуда, старинные фотографии, прялка и пряжа ручной работы.

Пока одни танцевали, а другие пробовали национальные блюда, состоялся конкурс голубцов. В нём приняли участие 8 человек: не только отдельные хозяюшки, также были заявлены учреждения культуры и образования. Председатель дегустационной комиссии местный житель Александр Толоченко отметил, что все изделия соответствуют вкусовым особенностям голубцов. Поэтому первые места присудили каждому участнику.

Отметим, что в этом году впервые провели благотворительный аукцион. На продажу был выставлен импровизированный казан голубцов. За 200 рублей несколько килограммов этого блюда приобрела тираспольчанка Елена Соболева. Теперь в течение нескольких дней ей не нужно будет готовить ужин. Вырученные деньги пойдут в фонд музыкальной студии «Чобонаш».
  • Сегодня, 09:47
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Санду заявила о намерении переизбраться на пост президе ...
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна