Терновский Дом-музей «Каса Караман» стал местом притяжения приднестровцев со всей республики. Всему виной V фестиваль «Киралейса, лейса, доамне», который продлится два дня. В первый день его посетили более 500 человек из Приднестровья и стран ближнего зарубежья. Гостей встречали рождественскими колядками, ароматной выпечкой и вкуснейшими голубцами. Музыкальный гость фестиваля – группа Avramov-вand, передает novostipmr.com.
Перед открытием праздника к присутствующим обратился священнослужитель. Он произнёс напутственное слово и окропил всех святой водой.
Напомним, что обряд «Киралейса» появился ещё в давние времена. В святочные дни от Рождества и до Крещения особенно в деревнях готовили угощения, принимали гостей и колядовали. В сочельник обрядовые праздники заканчивались. И в день Крещения батюшка окроплял святой водой прихожан, их дома и хозяйства, изгоняя нечистую силу и злых духов. А дети, которые шли перед ним в дома христиан, трижды кричали «Киралейса!», чтобы объявить о прибытии священника. В нынешнем фестивале организаторы объединили новогодние и рождественские праздники в один день, чтобы показать народные обычаи.
Директор Дома-музея «Каса Караман» Анжела Казак рассказала, что для гостей подготовили интереснейшую программу. Это национальные блюда, изделия от местных мастеров, музыкальная программа, экскурсия по «Каса Караман», впервые провели аукцион, будет и традиционный конкурс голубцов от лучших хозяюшек Терновки.
«На сам фестиваль, чтобы угостить всех гостей, было приготовлено более 300 килограммов голубцов. Начинали крутить с 18 января. Этим делом занимались тридцать женщин села. Крутили голубцы и пели песни. Так своей энергетикой заряжали эту пищу, вкладывая в неё не только труд, но и душу. Уверены, что получилось вкусно и гостям понравится наша стряпня. Рецепт классический, всё, как готовили наша мамы и бабушки», - пояснила директор Дома-музея "Каса Караман" Анжела Казак.
Среди угощений бесчисленное количество плацинд и пирожков. Начинки разные: картошка, капуста, творог, ягоды и даже лепестки роз. Согреться предлагалось горячим изваром (домашнее вино с фруктами).
На фестивале были представлены и народные умельцы. Одна из них - Виктория Руденко из Тирасполя. На праздник привезла расписные глиняные колокольчики, которые пользуются большой популярностью. Говорит, что изделия в народном стиле обычно покупают для родственников, живущих в других странах.
«С зимним пейзажем дарят в новогодние праздники, а домовята популярны в любое время года», - говорит мастерица.
Среди покупателей оказался Валентин с дочерью Ксенией, которые приехали из Одессы. Фестиваль «Киралейса, лейса, доамне» посетили впервые. Говорят, что в восторге от национального колорита. В особенности понравились песни и домашняя кухня. Признались, что посетить фестиваль порекомендовали местные жители.
Семья Гайпель из Бендер на фестивале уже второй год подряд. В первую очередь приехали, чтобы снова полакомиться вкуснейшими голубцами и выпечкой.
«Невозможно повторить их выпечку. Дрожжи они изготавливают вручную по старой молдавской рецептуре. Рассказали, что при изготовлении вина образуется пена. Они её собирают, и в дальнейшем происходит какая-то манипуляция, и получаются дрожжи. Повторить это практически невозможно. Поэтому за выпечкой и голубцами зимой едем только сюда», - рассказали супруги.
За отличное настроение отвечала чобручская группа Avramov-вand. Музыканты исполняли собственные песни. Хотя выступление артистов происходило на открытой площадке, всем было жарко. Гости радостно кружились в молдавской хоре.
Каждый желающий также мог посетить дом «Каса Караман». Он достался Анжеле Казак от родителей, и она создала в нём музей молдавской культуры. Внутри - традиционная утварь: печка, глиняная посуда, старинные фотографии, прялка и пряжа ручной работы.
Пока одни танцевали, а другие пробовали национальные блюда, состоялся конкурс голубцов. В нём приняли участие 8 человек: не только отдельные хозяюшки, также были заявлены учреждения культуры и образования. Председатель дегустационной комиссии местный житель Александр Толоченко отметил, что все изделия соответствуют вкусовым особенностям голубцов. Поэтому первые места присудили каждому участнику.
Отметим, что в этом году впервые провели благотворительный аукцион. На продажу был выставлен импровизированный казан голубцов. За 200 рублей несколько килограммов этого блюда приобрела тираспольчанка Елена Соболева. Теперь в течение нескольких дней ей не нужно будет готовить ужин. Вырученные деньги пойдут в фонд музыкальной студии «Чобонаш».