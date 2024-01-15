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В Украине обнаружили опасный для здоровья чай

В Украине обнаружили опасный для здоровья чай
фото: point.md

Опасный чай вызывает множество проблем со здоровьем. В Украину попал чай, содержащий опасное вещество – хлорпирифос. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, передаёт point.md со ссылкой на tsn.ua

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области информирует о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 15.01.2024 г.", - цитирует сообщение tsn.ua

В нем идет речь о добавке, "которая использовалась в различных чайных смесях, экспортировавшихся из Федеративной Республики Германия (производитель: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) в Украину (получатель: ООО "Мир чая", ул. Гайдара, 50, офис 7, г.Киев, 01033)".

По данным Американской академии педиатрии, пренатальное влияние хлорпирифоса влечет за собой малый вес ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Хлорпирифос также может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти.

  • Сегодня, 11:16
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