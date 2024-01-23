Заявление МИД ПМР в связи с депортацией гражданина Приднестровья, опубликовано на сайте министерства 23 января:
22 января 2024 года при возвращении к постоянному месту жительства и работы в Приднестровье силовыми органами Республики Молдова была депортирована гражданка ПМР, председатель Тираспольского городского суда Анна Константиновна Мамей.
Рассматриваем действия Молдовы как грубейшее нарушение универсальных прав и свобод, включая Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также принятых молдавской стороной обязательств в международном переговорном процессе, содержащихся, в частности, в Протокольном решении о некоторых аспектах свободы передвижения от 27 февраля 2014 г.
Участившиеся в последнее время факты ограничения свободы передвижения граждан Приднестровья имеют конкретные политические мотивы, сопровождаемые угрозами в адрес должностных лиц Приднестровья, и подтверждают применение Молдовой репрессивного законодательства и практики с целью оказания на людей административного, морально-психологического и политического давления. Подчеркиваем, что ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека официально обозначило негативную критическую оценку принятым в РМ поправкам по криминализации т.н. «сепаратизма», однако молдавское руководство примитивно проигнорировало мнение профильной международной организации.
Подобные действия Молдовы не имеют ничего общего с демократией, европейскими принципами и ведут к эскалации напряженности, чреватой очевидными негативными последствиями.
Рассматриваем очередной факт грубого нарушения прав и свобод приднестровских граждан как повод для активного участия Действующего председательства ОБСЕ, а также всех международных представителей в переговорном формате «5+2» с целью скорейшей нормализации ситуации и пресечения противоправных действий Кишинева.
Министерство иностранных дел продолжит политико-дипломатические действия по защите законных прав граждан Приднестровской Молдавской Республики и рассчитывает на предметную реакцию и содействие посредников и наблюдателей в международном переговорном процессе.
Напомним, вопрос ограничения Кишиневом свободы передвижения приднестровских граждан поднимался на состоявшейся на прошлой неделе встречи политических представителей сторон. Тогда министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в очередной раз констатировал, что при возвращении в кишиневском аэропорту граждан республики подвергают унизительному досмотру и допросу, а также зафиксирован ряд случаев отказа во въезде.
Анна Мамей находилась в частной поездке в Санкт-Петербурге, где проживает ее дочь. На обратном пути ее отказались впускать в Молдову, отобрали приднестровский паспорт и уведомили о депортации в Ереван как промежуточной точке ее следования, информирует
На просьбу Анны Мамей отправить ее в Санкт-Петербург ответили отказом, заявив, что тогда ей придется жить в транзитной зоне неделю. На ее предупреждение, что она не согласна лететь в столицу Армении, ей пригрозили, что доставят на борт самолета в наручниках с применением силы. Представитель СИБа при этом рекомендовал ей передать приднестровским коллегам, что всех их ждет та же участь, сообщает подробности "Sputnik Молдова " в Телеграмм
Приднестровский паспорт Анны Мамей сотрудники СИБ Молдовы забрали. Загранпаспорт РФ ей вернули только в Ереване армянские пограничники.
Что пояснили в Пограничной полиции Молдовы
В Молдову не разрешен въезд на основании паспорта непризнанного Приднестровья, и такой документ не является основанием для пересечения границы — Пограничная полиция Молдовы.
Так Пограничная полиция прокомментировала депортацию главы суда Тирасполя, которая предъявила в Кишиневском аэропорту паспорт, выданный в Приднестровье, пишет Sputnik Молдова.
"Погранполиция сообщила для СМИ, что "разрешение на пересечение государственной границы не будут выдавать на основании документов, выданных властями приднестровского региона, так как это непризнанный документ и он не входит в список проездных документов. Однако эти документы можно предъявить как подтверждающие документы для въезда иностранцев на территорию страны".