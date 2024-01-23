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Президент подписал указ об установлении новой памятной даты

Президент подписал указ об установлении новой памятной даты
фото из архива информационного агентства "Новости Приднестровья"

Президент ПМР подписал указ об установлении новой памятной даты. 24 января стало Днем памяти жертв политических репрессий казачества.

Эта дата вошла в историю в 1919 году, когда Центральный комитет Российской коммунистической партии издал так называемую «директиву о расказачивании», сообщает novostipmr.com

Документ предусматривал проведение массового террора в отношении казаков, нелояльных к Советской власти, полное разоружение всех прочих и расстрел тех, кто не сдаст оружие в установленный срок, конфискацию хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.

Общее количество жертв политики расказачивания точно неизвестно. Но в любом случае речь идет как минимум о более чем пяти тысячах человек.

Исполнение директивы о «расказачивании» было приостановлено в марте 1919 года, однако разного рода репрессивные меры применялись к казакам вплоть до второй половины тридцатых годов XX века.
  • Сегодня, 18:11
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