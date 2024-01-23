фото из архива информационного агентства "Новости Приднестровья"
Президент ПМР подписал указ об установлении новой памятной даты. 24 января стало Днем памяти жертв политических репрессий казачества.
Эта дата вошла в историю в 1919 году, когда Центральный комитет Российской коммунистической партии издал так называемую «директиву о расказачивании», сообщает novostipmr.com
Документ предусматривал проведение массового террора в отношении казаков, нелояльных к Советской власти, полное разоружение всех прочих и расстрел тех, кто не сдаст оружие в установленный срок, конфискацию хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.
Общее количество жертв политики расказачивания точно неизвестно. Но в любом случае речь идет как минимум о более чем пяти тысячах человек.
Исполнение директивы о «расказачивании» было приостановлено в марте 1919 года, однако разного рода репрессивные меры применялись к казакам вплоть до второй половины тридцатых годов XX века.