Как сообщила пресс-служба Правительства ПМР, первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник представил в ходе заседания Правительства законодательную инициативу, направленную на борьбу с нелегальными перевозками. По некоторым данным, порядка 50% пассажирооборота приходится на теневой сектор. Речь как о внутренних перевозках, так и международных. Как следствие, в бюджет не поступает налоговых платежей от указанных нелегальных перевозчиков порядка 2,58 млн рублей.
Стоит отметить, что при отсутствии надлежащего оперативного контроля в сфере пассажирских перевозок со стороны государства ряд перевозчиков не оформляют не только лицензию на осуществление международных перевозок, но и предпринимательский патент или разрешение на применение упрощенной системы налогообложения. Это влечет дополнительные потери бюджета в сумме 6,3 млн рублей.
Ряд вопросов возникает и к безопасности нелегальных перевозок. Зачастую транспортные средства уходят в рейс без контрольного технического осмотра, а водители – без медицинского.
Цель инициативы Правительства – обеспечить полный спектр качественных услуг в сфере пассажирских перевозок, неукоснительное соблюдение защиты прав граждан во время их транспортного обслуживания, безопасность функционирования пассажирского автомобильного транспорта, а также борьбу с нелегальными перевозчиками.
«Суть законопроекта сводится к установлению возможности осуществления транспортного контроля во время движения транспортного средства по всему маршруту следования, проводимого полномочными сотрудниками исполнительного органа государственной власти, к ведению которого относятся вопросы управления транспортом», — пояснил Сергей Оболоник.
Таким образом, сотрудники Государственной службы транспорта и надзора в транспортной сфере на совместных рейдах с Госавтоинспекцией и иными ведомствами смогут проводить контрольные мероприятия во время движения транспортного средства по всему маршруту следования.
В случае, если парламентарии поддержат инициативу, удастся обеспечить не только дальнейшее современное и качественное развитие услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, но и вывести из тени схемы предоставления транспортных услуг. В ближайшее время документ направят для изучения в Верховный Совет.
Заседание Правительства: введена сезонная импортная пошлина на яблоки
Единогласным решением членов Правительства в Приднестровье установлена сезонная импортная пошлина на яблоки. Это – мера защиты внутренних сельхозпроизводителей. Таможенную пошлину начнут взимать с 27 января 2024 года, сообщается на сайте Правительства ПМР.
Разработкой документа занималось Министерство экономического развития. Как рассказал первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, в Приднестровье в 2023 году собрали более 13 тыс. тонн яблок. По официальным данным, потребность населения в свежих фруктах в целом по республике составляет чуть более 10 тыс. тонн, из которых семечковых – 7,6 тыс. тонн. Это 16,6 кг в год на человека.
«Объем производства яблок покрывает емкость рынка в полном объеме. В целях импортозамещения, защиты интересов внутреннего рынка и поддержки сельхозпроизводителей настоящим проектом Постановления предлагается установить по 30 июня 2024 года сезонную таможенную пошлину на ввоз яблок в размере 10% или 15 центов за килограмм. Предлагаемая ставка сезонной таможенной пошлины позволит обеспечить ценовую конкурентоспособность продукции отечественного производства на внутреннем рынке», — сообщил первый Вице-премьер.
Аналогичная мера по поддержки предоставлялась местным садоводам в период с 19 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года. Следует отметить, что возделыванием плодовой продукции в Приднестровье занимаются порядка 300 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Согласно нормам Стратегии развития ПМР на 2019-2026 годы содействие импортозамещению, поддержка отечественных предприятий через оптимизацию таможенных пошлин на ввозимые товары – одна из важнейших задач государства.
«По большому счету, импортная пошлина не должна вводиться сезонно. Она должна действовать у нас постоянно. На случай неурожая она должна просто сниматься, либо уменьшаться. На самом деле, учитывая, что на внутреннем рынке есть достаточно мощное предложение по яблокам, то, конечно, мы должны свой рынок защищать. Мы должны с вами прикладывать усилия, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей вкладывать, инвестировать, развивать. Поэтому, данная мера является мотивационной с точки зрения ее действия на постоянной основе», — выразил мнение Глава исполнительной ветви власти Александр Розенберг.
По поручению Председателя Правительства Минэкономразвития подготовит соответствующие инициативы при работе над республиканским бюджетом на 2025 год.