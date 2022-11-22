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Задержаны наркокурьеры из Молдовы

Задержаны наркокурьеры из Молдовы
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, в ходе проведения совместной операции сотрудниками МВД, МГБ и ГТК была пресечена деятельность наркокурьеров из Молдовы, проживающих в Новых Аненах.

Девушку 25 и парня 19 лет столичные оперативники задержали во время пересечения приднестровской границы. В республику они прибыли с целью сбыта партии закладок на территории Бендер.

В ходе досмотра у подельников были обнаружены и изъяты 11 свёртков с наркотическим средством гашиш.

Помимо этого молодые люди являются администраторами интернет-магазина, занимающегося продажей запрещённых веществ.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. На данный момент наркокурьеры задержаны.
  • Сегодня, 19:31
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