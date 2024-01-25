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В Украине сделали категоричное заявление о транзите российского газа

В Украине сделали категоричное заявление о транзите российского газа
фото из открытых источников

В украинском правительстве заявили, что не собираются вести переговоры с РФ о продлении контракта, действие которого заканчивается в этом году.

Украина возразила, что готова пересмотреть ключевое соглашение с Россией о транзите газа, после того, как премьер-министр Словакии заявил о такой возможности. Срок действия соглашения истекает в конце этого года, пишет Bloomberg, передает unian.net

"Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт заканчивается в конце года. Мы не собираемся вести переговоры с россиянами и продлевать контракт", – сообщила Bloomberg News пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки через Украину могут быть сохранены.

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость", – сказал он после встречи с Шмыгалем в Ужгороде.

Отмечается, что газовое соглашение может стать важным пунктом переговоров, если военные действия продлятся до конца года. Европа все еще получает российский газ через Украину и Турцию. Регион успешно замещает утраченные потоки из "Северного потока". ЕС четко дал понять, что блок должен стремиться уменьшить свою энергетическую зависимость от Москвы.

Некоторые страны по-прежнему полагаются на это топливо. Однако большинство государств северо-западной Европы заменили потоки из Москвы сжиженным природным газом.

Журналисты указывают, что даже без нового соглашения существует вероятность того, что "Газпром" обеспечит поставки газа желающим покупателям из ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине. Это возможность, которую российская компания может использовать через аукционы мощностей.

"Украина все еще остается ключевым маршрутом, даже несмотря на то, что фактические потоки транзитного трубопровода составляют менее 40% от контрактного объема с мая 2022 года", – пишет агентство.

Транзит российского трубопроводного газа через Украину может продолжиться в 2025 году, заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом глава правительства Словакии заявил в Facebook, сообщает РБК

«Достигнута договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Словакия вследствие этого также сможет продолжить транзит газа, что «пойдет на пользу Австрии и Италии», добавил Фицо. По его предположению, согласование деталей соглашения будет завершено в ближайшее время.

«Газпром» отказался от комментариев Bloomberg. Шмыгаль в публикации по итогам встречи об обсуждении транзита газа не упоминал.

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