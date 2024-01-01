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Румыния отказалась от участия в «Евровидении» в 2024 году

Румыния отказалась от участия в «Евровидении» в 2024 году
фото: NM

Румыния отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2024 году из-за «финансовых трудностей», пишет Digi24, ссылаясь на решение совета директоров передаёт NM.

27 января совет директоров TVR принял решение, что в этом году учреждение не будет участвовать в «Евровидении» из-за «финансовых ограничений и желания представлять Румынию на высоком уровне».

25 января TVR утвердил бюджет на 2024 год, в котором нет достаточно средств, чтобы гарантировать участие Румынии в соответствии со стандартами международного конкурса. Таким образом, учреждение решило в 2024 году выделить деньги на другие проекты, включая трансляцию летних Олимпийских игр в Париже.

Следует отметить, что в 2023 году на песенный конкурс от Румынии отправился 19-летний певец Теодор Андрий с песней DGT ( Off and On). Однако до финала он не дошел.

За прошедшие годы Венгрия, Турция, Болгария, Черногория, Словакия, Босния и Герцеговина и Северная Македония решили не участвовать в «Евровидении», отмечает издание.
  • Сегодня, 20:10
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