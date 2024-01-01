Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в Тирасполе состоялся митинг-реквием. 27 января Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. На территории Приднестровья, как и во многих странах мира, установлены мемориалы и организованы музеи, посвященные этому трагическому событию в истории всего человечества. Сегодня почтить память тех, кто по национальному признаку подвергся массовым расстрелам, прибыл Председатель Правительства Александр Розенберг, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, члены еврейских общин Приднестровья и Молдовы, а также иных общественных организаций, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
В столице траурное мероприятие прошло у памятника невинно убиенным в годы фашистской оккупации. Именно на этом месте в период Великой Отечественной войны осуществлялись массовые расстрелы мирных граждан. Приднестровская земля также стала свидетелем этих кровавых событий. Согласно данным международной комиссии, в период с 1940 по 1944 годы более 300 тысяч евреев стали жертвами румынских властей. Сюда были депортированы евреи со всей Румынии и близлежащих территорий Украины. Только зимой 1941-1942 годов между реками Днестр и Южный Буг были казнены более четверти миллиона иудеев.
К участникам митинга обратился Премьер Александр Розенберг. В своем выступлении отметил, что эта непостижимая трагедия, уродливое лицо нацизма и антисемитизма, должна стать уроком для всего человечества.
«Для кого-то Холокост – это просто исторический факт. Для потомков, жертв и воинов-освободителей – беспрецедентный акт геноцида и жестокости. – подчеркнул Александр Розенберг и добавил. – Конечно же, память об этом дне должна быть просто потому, чтобы наши дети ни сейчас, ни в будущем, не стали ни жертвами, ни палачами, ни наблюдающими со стороны за подобного родами фактами».
Одной из важнейших задач, которые сегодня стоят перед государством, является сохранение мира, уважения и исторического наследия многонационального народа Приднестровья, констатировал Премьер. На территории республики проживает более 70 национальностей, которые научились жить на одной земле в согласии, строя дружеские и партнерские отношения.
Все собравшиеся склонили головы, чтобы почти память жертв фашизма минутой молчания. Главный Раввин Молдовы Пинхас Зальцман произнес молитву «кадиш» о безвинно погибших. В завершении памятного события к монументу жертв Холокоста легли живые цветы от Главы Правительства, руководителей органов госвласти, представителей общественности и молодежных организаций.
Траурные мероприятия пройдут и завтра, только уже в Бендерах на еврейском кладбище.