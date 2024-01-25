Государственный таможенный комитет Приднестровья информирует экономических агентов-юридических лиц о том, что срок введения в действие обязательного электронного декларирования в полном объёме (для всех таможенных процедур, предусмотренных Таможенным кодексом ПМР) назначен на 1 марта 2024 года. Решение обусловлено необходимостью более активного подключения декларантов к практической отработке всех действий и процессов на этапе тестирования, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
Специалисты таможенного комитета обращают внимание, что процесс оптимизации таможенного декларирования и оформления товаров с применением информационных технологий требует консолидации усилий таможенников и участников ВЭД.
К моменту исключения бумажных документов и полного перехода на электронный формат декларирования (т.е. к 1 марта) экономическим агентам важно пройти подготовительный этап. Он предполагает подключение к информационной системе таможенных органов, получение электронной цифровой подписи, а также непосредственно апробацию подготовки электронной таможенной декларации и ее подачи в таможенный орган.
Для более комфортного начала работы предприятий в новом формате ГТК призывает экономических агентов проявить активность и воспользоваться продленным периодом тестирования для того, чтобы отработать все технические и процедурные вопросы и исключить их с 1 марта. В таможенном комитете готовы оказать содействие и ответить на все возникающие вопросы (тел. (533) 40-700).
Электронное декларирование товаров – это инструмент, рассчитанный, в первую очередь, на упрощение и ускорение таможенных процедур, в т.ч. за счет применения технологий авторегистрации и автовыпуска. Участники ВЭД, использующие электронное декларирование при экспорте товаров, временном ввозе и реэкспорте, а также на этапе тестирования при заявлении других таможенных процедур, успели оценить его преимущества:
– значительное сокращение сроков выпуска таможенных деклараций (не более 2-х минут с применением автовыпуска);
– экономия человеческих и транспортных ресурсов (отсутствует необходимость приезжать в таможню и подавать бумажные варианты документов);
ГТК ПМР обращает внимание, что установленная дата перехода на обязательное электронное декларирование юридическими лицами в соответствии со всеми таможенными процедурами, предусмотренными Таможенным кодексом ПМР, – 1 марта 2024 года – переносу не подлежит.