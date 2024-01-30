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Днепропетровск и Одесса возглавили рейтинг самых криминальных городов Европы

Днепропетровск и Одесса возглавили рейтинг самых криминальных городов Европы
Фото: открытые источники

В ТОП-10 самых криминальных городов Восточной Европы вошли сразу 4 города с Украины, причем возглавили этот рейтинг Днепропетровск и Одесса.

Статистику по уровню опасности жизни в Европе опубликовала крупнейшая в мире база данных о городах и странах Numbeo, сообщает edinaya-odessa.org.

Создавая рейтинг Crime Index, эксперты обращают внимание на уровень преступности. В статистику попали такие виды правонарушений, как умышленные убийства, ограбления, насилие, вандализм, вооруженные нападения, угон авто, дискриминация, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.

При этом главным источником информации для оценки выступали отзывы жителей этих стран и туристов, которые их посещали.

Согласно анализу Numbeo самым опасным городом Европы за последние полгода среди 127 городов Европы назван Днепропетровск. На втором месте в этом рейтинге Одесса. Харьков занял четвертое место, Киев — восьмое.

Днепропетровск и Одесса возглавили рейтинг самых криминальных городов Европы

В прошлом году в список наиболее опасных криминальных городов Европы попало пять украинских городов: Одесса — 22 место (53,1 балла); Днепропетровск — 26 место (52,7); Харьков — 37 место (48,7); Киев — 51 место (45,2); Львов — 74 место (39,0).


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