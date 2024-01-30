Украинское министерство обороны опубликовало список ключевых изменений в новый законопроект о мобилизации: инвалидов призывать не будут, можно переезжать без разрешения военкомата, сообщает РИА Новости
В Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. «Страна.ua» пишет, что новый документ вводит электронные повестки, которые приходят в кабинет призывника. Кабинет должен завести каждый военнообязанный. Днем вручения повестки считается день, когда территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат) получил уведомление о доставке документа. Если повестка появилась в электронном кабинете позже 17:00, она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления. При этом не исключается и традиционный способ вручения бумажных повесток под роспись, передаёт РБК
Законопроект также вводит «меры влияния» в случае неявки призывника по повестке в ТЦК. Если он не придет в течение 15 дней со дня получения повестки, в его электронный кабинет пришлют требование выполнить обязанности, которые пропишет ТЦК. Форму требования должно установить Минобороны Украины. Военкомат должен выслать дополнительное требование о явке в течение пяти дней либо в электронном виде, либо по почте.
В случае неявки военкомат может обратиться в суд для наложения санкций — блокировки карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК. В первоначальной версии документа военкомат мог вводить такие меры директивно.
Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явились в суд, он рассматривает дело в письменной форме.
В документе прописаны и уважительные причины, по которым призывник может не явиться в военкомат в указанные в повестке сроки: проблемы стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника (своего или родственника супруги). О причинах неявки следует уведомить ТЦК в течение трех дней до конечной даты, определенной в повестке.
Законопроект предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Уволенные в запас украинцы могут привлекаться к «работам оборонного характера». Местные администрации и органы власти должны будут «обеспечивать прибытие» призывника в ТЦК. В новом документе говорится, что полицию привлекут к оповещению военнообязанных, также полицейским дают право на административное задержание уклонистов и доставку их в ТЦК.
Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции.
Военно-учетные документы у граждан Украины от 18 до 60 лет будут требовать при оформлении внутренних и загранпаспортов, а также для предоставления консульских услуг, исключая оформление наследства или удостоверения о возвращении на Украину. Уехавшие за границу украинцы, снявшиеся с учета на родине, должны будут встать на учет за рубежом в течение 30 дней для «беспрепятственного въезда-выезда с Украины».
Украинское Минобороны в сообщении о внесении законопроекта в Раду заявило, что документ определяет «четкие сроки» службы на время военного положения, предусматривает обязательную военную подготовку сроком два-три месяца, предоставление ежегодного отпуска, в том числе частями, не менее 15 календарных дней.
Согласно опубликованным минобороны данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Также заявляется, что инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев установлена двухмесячная отсрочка от мобилизации для урегулирования личных дел и подготовки к службе, сообщает РИА Новости
Заявляется, что военнообязанные могут дистанционно обновить данные о себе в реестрах военкоматов, через онлайн систему "Оберег". Кроме того, теперь украинским мужчинам можно переезжать без разрешения военкомата.
Также заявляется об установлении обязательного ежегодного отпуска для военнослужащих в 15 календарных дней и минимального размера денежного обеспечения в 20 тысяч гривен или 528 долларов.
Также отменяется срочная служба — вместо нее вводится базовая военная подготовка сроком максимум в пять месяцев, в это время за человеком сохраняется рабочее место. Документ исключает отсрочку от призыва у госслужащих, полицейских, прокуроров. Брони от мобилизации им будут предоставлять на общих основаниях.
Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию. В конце декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
В январе его отправили на доработку после критики. Как сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, «какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы». В Минобороны Украины пообещали внести новый законопроект.