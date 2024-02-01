Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 уже зарегистрированы на сайте парламента в понедельник, 5 февраля. Текстов документов пока нет. Но, скорее всего, речь пойдет о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней, как это было раньше.
Указывается, что инициативы были внесены в понедельник, переданы на рассмотрение руководству Рады, а затем - в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В соответствии с опубликованными текстами законопроектов военное положение и мобилизацию предлагается продлить на 90 дней.
Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине до 14 февраля. В прошлый раз продление принималось на три месяца. При этом постоянное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране парламентских выборов, которые были намечены на конец октября прошлого года. По Конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя. Новое продление сделает законодательно невозможным проведение весной президентских выборов.