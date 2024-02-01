В последнее время участились случаи обнаружения местными жителями и сотрудниками национального природного парка мертвых лебедей в низовьях реки Днестр. Администрация Нижнеднестровского природного национального парка выясняет причину гибели птиц.
Об этом сообщили в Нижнеднестровском национальном природном парке, передает edinaya-odessa.org
Массовая гибель лебедей в низовьях реки Днестр вызвала у специалистов беспокойство. Поэтому, для исключения худшего – мора птиц из-за птичьего гриппа – администрация Нижнеднестровского нацпарка принимает все необходимые меры по выяснению причин смерти птиц.
В случае выяснения заболевания птиц опасной вирусной инфекцией все территориальные общины, граничащие с территорией национального природного парка будут предупреждены.