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В Одесской области зафиксирована таинственная массовая гибель лебедей

В Одесской области зафиксирована таинственная массовая гибель лебедей
Фото: edinaya-odessa.org

В последнее время участились случаи обнаружения местными жителями и сотрудниками национального природного парка мертвых лебедей в низовьях реки Днестр. Администрация Нижнеднестровского природного национального парка выясняет причину гибели птиц.

Об этом сообщили в Нижнеднестровском национальном природном парке, передает edinaya-odessa.org

Массовая гибель лебедей в низовьях реки Днестр вызвала у специалистов беспокойство. Поэтому, для исключения худшего – мора птиц из-за птичьего гриппа – администрация Нижнеднестровского нацпарка принимает все необходимые меры по выяснению причин смерти птиц.

В случае выяснения заболевания птиц опасной вирусной инфекцией все территориальные общины, граничащие с территорией национального природного парка будут предупреждены.
  • Сегодня, 15:02
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