Dnestr.TV

 
0

В ФРГ роющийся в мусоре пенсионер накопил €700 тысяч и купил 10 домов

В ФРГ роющийся в мусоре пенсионер накопил €700 тысяч и купил 10 домов
Фото: Shannon Stapleton/Reuters

В Германии 80-летний пенсионер, роющийся в помойках, сумел скопить €700 тыс. евро и приобрести 10 домов. Об этом пишет gazeta.ru ссылаясь на газету Bild.

В статье говорится, что мужчина проживает в городе Дармштадт и выглядит как нищий старик. Он тратит на еду в месяц не больше €5, копается в мусорках и собирает во дворе хлам. Ранее он трудился электроинженером, а сейчас получает пенсию в размере €3600 и экономит абсолютно на всем. В холода он топит дом древесными отходами, не имеет мобильного. Его единственные большие траты — ноутбук с доступом в интернет, чтобы вести дела и просматривать в YouTube бизнес-лекции.

По информации издания, мужчину именуют «самым странным миллионером Германии».

Бизнес-модель Хайнца состоит в покупке и сдаче в аренду домов. Не так давно он накопил €700 000 и купил на них уже десятый дом, причем ремонт во всех зданиях он сделал самостоятельно.

  • Вчера, 20:47
  • DTV
  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна