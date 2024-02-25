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Кулеба предложил Бербок изменить немецкое название Одессы

Кулеба предложил Бербок изменить немецкое название Одессы
Фото: TASS/AP/Mary Altaffer

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил своей коллеге из ФРГ Анналене Бербок, которая без официального объявления прибыла в Одессу, изменить название города на немецком языке на украинский манер, чтобы оно писалось с одной буквой с. Об этом 24 февраля сообщило издание «Думская», передает iz.ru.

Немецкая коллега Кулебы заметила, что в случае предложенного изменения по правилам немецкого языка название города будет звучать как Одеза.

Глава МИД Германии Бербок в шестой раз посетила Украину с февраля 2022 года. В сопровождении Кулебы она посетила стратегически важные объекты в одесском порту и Спасо-Преображенский собор, уточнил Telegram-канал издания «Страна.ua».

23 февраля министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Новое написание украинской столицы будет использоваться как на сайтах, так и в документах и на вывесках зданий дипмиссий ФРГ.

В 2019 году совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева с Kiev на Kyiv в международной базе. Тогда украинские дипломаты заявили, что это решение чрезвычайно важно для замены написания Киева на международных рейсах и в иностранных аэропортах.

Год спустя в соцсети Facebook также изменилась транслитерация украинской столицы с Kiev на Kyiv. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тогда говорил, что добиться этого удалось благодаря десяткам и сотням электронных и бумажных писем и звонков во все офисы — от европейских до западного побережья США.
  • Сегодня, 11:23
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