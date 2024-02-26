Ученые из Стэнфордского университета при помощи искусственного интеллекта сумели выявить особенности работы мозга у мужчин и женщин. Оказалось, что мужчины более способны к пространственному ориентированию, а у женщин лучше развиты память и фантазия. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), пишет gazeta.ru.
Модель искусственного интеллекта была обучена с помощью данных МРТ-сканирования мозга более 1500 тысяч человек. Программа анализировала большие объемы снимков, что позволило выработать определенный алгоритм понимания особенностей работы мозга в зависимости от пола человека. В результате такого обучения модель ИИ научилась определять «половую принадлежность» мозга с точностью до 90%.
Искусственный интеллект обнаружил различия в полосатом теле и лимбической системе мозга, участвующих в регуляции эмоционально-мотивационного поведения, научения, памяти, решении стратегических задач и планировании.
Оказалось, что у женщин более сильные связи между областями мозга, связанными с эмоциями и социальным познанием. Это может объяснить, почему женщины, как правило, более чутки к социальным сигналам и лучше распознают эмоции других людей. Также ИИ выявил, что у женщин лучше развиты память, фантазия и прогностические способности. Мужчины оказались более способными к пространственному ориентированию и подкованными в технических вопросах.
Кроме того, исследование показало, что у мужчин и женщин существуют разные паттерны активности в сети пассивного режима работы мозга. Эта сеть активируется, когда человек не сосредоточен на выполнении какой-либо задачи. Ученые обнаружили, что у женщин активность в сети пассивного режима работы мозга более синхронизирована, чем у мужчин.
Ранее нейробиологи выяснили, что травмы головы меняют функции мозга непредвиденным образом.
Американские нейробиологи из Университета Тафтса в штате Массачусетс изучили новые данные о реакции мозга на травматические повреждения. Они установили, что последствия травмы головы выходят далеко за пределы первоначального места удара. Исследование опубликовано в журнале Cerebral Cortex (CerCor).
Ученые применили новую технику визуализации, которая объединяет флуоресцентные датчики активности нейронов с электродами. Это позволяет оценить реакции мозга на черепно-мозговую травму (ЧМТ). Благодаря такому подходу специалисты смогли наблюдать и записывать взаимодействия между различными областями мозга после повреждения, фиксируя формирование новых нервных путей при компенсации утраченных связей.
Исследовательская группа обнаружила, что ЧМТ, обычно возникающие в результате серьезных ударов, таких как автомобильные аварии или падения, вызывают широко распространенную реакцию мозга, которая выходит далеко за пределы непосредственной области травмы.
Примечательно, что мозг запускает процесс самовосстановления и адаптации, создавая новые нервные пути в обоих полушариях в попытке воссоздать утраченные связи. Эта адаптивная реакция указывает на уровень пластичности и устойчивости мозга, который ранее недооценивался в исследованиях ЧМТ.
Это указывает на то, что реакция мозга на травму включает в себя сложный процесс реорганизации всего мозга, а не ограничивается поврежденной областью.
Одним из наиболее неожиданных результатов стало изменение шаблонов активности мозга у травмированных мышей, которое заметно отличалось от ожидаемых шаблонов движения и отдыха, наблюдаемых в здоровом мозге. Вместо этого поврежденный мозг демонстрировал единую картину активности независимо от того, двигались мыши или находились в неподвижном состоянии.
Эта гомогенизация моделей активности мозга предполагает нарушение способности мозга переключать состояния в зависимости от поставленной задачи, что служит важным аспектом нормальной функции мозга. Несмотря на это нарушение, мыши сохранили способность бегать в колесе, что указывает на то, что мозг может находить новые способы выполнения задач, несмотря на его измененное состояние.
Ученые рассчитывают, что их открытие позволит разработать более эффективные методы лечения, которые смогут смягчить долгосрочные последствия черепно-мозговых травм.