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Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдовы с ЕС

Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сближение Грузии и Молдовы с ЕС
Фото: epa/vostock-photo

Военные действия на Украине фактически ускорили процесс сближения Грузии и Молдовы с Евросоюзом. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Sky News, сообщает ТАСС.

"Мы [с Украиной] стоим на одном пути, знаем, что наша единственная перспектива - это большее сближение с Евросоюзом, и это тот путь, по которому мы идем вместе с Украиной. Мы были ассоциированным трио с Молдовой и война на Украине, фактически, ускорила этот путь и привела наши страны к статусу кандидатов [в члены ЕС]", - сказала Зурабишвили, находящая с визитом в Великобритании.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата.

  • Сегодня, 10:06
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