У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с данными о планах по обеспечению безопасности на Олимпийских играх, которые должны состояться в городе летом, передают BFMTV со ссылкой на источник в полиции и TF1, пишет rbc.ru.
По словам собеседника BFMTV, работник мэрии, инженер, сообщил полицейским о краже 26 февраля. Служащий рассказал, что заметил пропажу своей сумки, когда пересаживался на поезд, следующий из Парижа в Крей. В ней находились компьютер и USB-ключи.
На всех трех устройствах содержалась «конфиденциальная» информация, в том числе планы по обеспечению безопасности, уточняют телеканалы.
К расследованию подключились региональные службы транспортной безопасности, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, передает TF1.
По информации BFMTV, мэрия Парижа намерена привлечь около 2 тыс. человек, включая большую часть сотрудников муниципальной полиции, для обеспечения безопасности на Олимпиаде.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программу включены 32 вида спорта.