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В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде

В Париже украли ноутбук с планом безопасности на Олимпиаде
Фото: Benoit Tessier / Reuters

У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с данными о планах по обеспечению безопасности на Олимпийских играх, которые должны состояться в городе летом, передают BFMTV со ссылкой на источник в полиции и TF1, пишет rbc.ru.

По словам собеседника BFMTV, работник мэрии, инженер, сообщил полицейским о краже 26 февраля. Служащий рассказал, что заметил пропажу своей сумки, когда пересаживался на поезд, следующий из Парижа в Крей. В ней находились компьютер и USB-ключи.

На всех трех устройствах содержалась «конфиденциальная» информация, в том числе планы по обеспечению безопасности, уточняют телеканалы.

К расследованию подключились региональные службы транспортной безопасности, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, передает TF1.

По информации BFMTV, мэрия Парижа намерена привлечь около 2 тыс. человек, включая большую часть сотрудников муниципальной полиции, для обеспечения безопасности на Олимпиаде.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программу включены 32 вида спорта.



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