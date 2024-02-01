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Суд оставил Коломойского в СИЗО, но уменьшил залог

Суд оставил Коломойского в СИЗО, но уменьшил залог
Фото: Getty Images

Срок содержания под стражей Коломойского продлен еще на два месяца, размер залога уменьшен до 2,4 млрд гривен.

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ареста подозреваемому в завладении 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому и уменьшил сумму альтернативного залога до 2,4 млрд гривен. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Суспільне 28 февраля.

"Бизнесмену Коломойскому продлили содержание под стражей до 25 апреля и уменьшили размер залога до 2,4 млрд гривен", - сказал адвокат Александр Лысак.

Он отметил, что Коломойский не будет вносить залог. Защита просит о немедленном медицинском обследовании бизнесмена.

Это уже третье подряд уменьшение размера залога для Коломойского. В сентябре 2023 года его максимальный размер составлял около 3,9 млрд гривен. В сентябре залог был уменьшен до 3 млрд гривен, а в декабре - до 2,7 млрд гривен.

Напомним, с начала сентября 2023 года Коломойскому трижды сообщали о подозрениях в мошенничестве и отмывании средств. 2 сентября Шевченковский райсуд арестовал бизнесмена на 60 суток с возможностью внесения рекордного залога. Апелляционный суд поддержал такое решение. Затем суд еще несколько раз продлевал арест Коломойского.
  • Сегодня, 17:45
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