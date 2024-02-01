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СБУ разоблачила коррупционную схему на Одесской таможне

СБУ разоблачила коррупционную схему на Одесской таможне
Источник фото: edinaya-odessa.org

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли случай коррупционной деятельности, организованный руководителем отдела таможенного оформления на одном из постов Одесской таможни. По информации от Управления СБУ в Одесской области, злоумышленница систематически требовала взятки за "ускоренное" прохождение процедур растаможивания автомобилей, влияя на скорость процесса в зависимости от того, были ли ей уплачены деньги или нет, сообщает edinaya-odessa.org.

По данным специалистов СБУ, за "безпрепятственное" таможенное оформление преступница брала взятки до $100 в зависимости от типа транспортного средства. В случае отказа клиентов от взятки процесс растаможивания замедлялся, а его стоимость завышалась.

Правоохранительные органы задержали коррупционерку при получении взятки "на горячем". Это стало результатом предварительного расследования и фиксации неоднократных случаев незаконного обогащения. Подозреваемой было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, за что ей может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы активно работают над выявлением всех участников данной коррупционной схемы.
  • Сегодня, 10:50
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