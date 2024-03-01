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Массовое «окирпичивание» смартфонов Xiaomi: проблемы после обновления

Массовое «окирпичивание» смартфонов Xiaomi: проблемы после обновления
Изображение: UNSPLASH

Компания уже пытается исправить ситуацию. Владельцам гаджетов стоит отключить автообновления.

Последние обновления операционной системы превратили смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco в «кирпичи». Пользователи по всему миру сообщают о том, что после установки новых версий MIUI 14 и HyperOS их устройства столкнулись с серьезными проблемами, периодически перезагружаясь в режим восстановления и становясь непригодными к использованию, пишет hi-tech.mail.ru.

Главной причиной неполадок, как утверждают пользователи, стало обновление плагина интерфейса системы, особенно для тех, кто допускал автоматические обновления через GetApps. Вследствие этого представители Xiaomi рекомендуют временно отключить автообновления и воздержаться от установки свежих версий программного обеспечения.

Компания уже официально подтвердила осведомленность о проблеме и работает над ее устранением. Однако на данный момент для восстановления устройства единственным методом является сброс настроек, который, к сожалению, приведет к полному удалению всех данных на телефоне. Кроме того, точные сроки исправления неполадок не сообщаются.

В свете этого владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco настоятельно рекомендуется отключить автоматические обновления и ожидать дальнейших инструкций от компании.
  • Сегодня, 08:49
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