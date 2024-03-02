Сегодня исполнилось 32 года со дня начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровья. В Дубоссарах в этот день каждый год вспоминают защитников молодого государства.
Церемонии возложения цветов прошли сегодня на Мемориале Воинской Славы, у мест гибели первого начальника дубоссарской милиции Игоря Сипченко и донского казака Михаила Зубкова, передает novostipmr.com.
Напомним, в ночь с 1 на 2 марта 1992 года в Дубоссарах были убиты первый начальник Дубоссарского РОВД майор Игорь Сипченко и донской казак Михаил Зубков. С этого началась необъявленная война на Днестре. До 1 марта 1992 года Дубоссары неоднократно подвергались провокациям со стороны силовиков Республики Молдова: вооружённые попытки навести конституционный порядок в городе были предприняты 2 ноября 1990 года, 25 сентября и 13 декабря 1991 года. Молодое государство пытались разделить на части, но Дубоссары выстояли и остались непокорёнными.
Очевидцы вспоминают, что 1 марта 1992 года первый начальник милиции Игорь Сипченко выехал с дежурным экипажем на вызов о драке. Прибывшую дежурную машину обстреляли, Игорь Сипченко был смертельно ранен.
«Это была провокация, устроенная полицией Республики Молдова для того, чтобы спровоцировать дальнейшее нападение на Приднестровье. Погиб начальник милиции Игорь Сипченко – человек с большой душой, грамотный специалист. Хочу сказать от лица ветеранов дубоссарской милиции и личного состава отдела, что память об Игоре Сергеевиче останется в нашей душе, сердце и будущее поколение сотрудников отдела пойдёт по стопам таких людей, как Игорь Сипченко», - отметил ветеран дубоссарской милиции Василий Сугак.
Своими воспоминаниями об Игоре Сипченко на митинге поделился его двоюродный брат Андрей Сипченко. Игорь Сергеевич с юности хотел стать милиционером, и его мечта осуществилась. Он успешно окончил школу и вуз в Омске, где готовили сотрудников органов внутренних дел, и вернулся в Дубоссары.
«Он был из тех людей, у которых было призвание – обеспечивать правопорядок. Сегодня мы живём в спокойном городе, где дети вечером спокойно ходят по городу, где наши ветераны и пенсионеры спокойно спят. Труд сотрудников РОВД – это самая большая память об Игоре Сергеевиче и тех ребятах, которые погибли во время боевых действий, и ваших коллегах, погибших при исполнении обязанностей, и тех ветеранах, которых сегодня с нами нет», - обратился к правоохранителям Андрей Сипченко.
В ночь с 1 на 2 марта 1992 года дубоссарцы собрались на главной площади города у горсовета, было решено блокировать комиссариат полиции, где, по словам очевидцев, укрылись стрелявшие. Заблокировать здание помогали казаки. После состоявшихся переговоров полицейские сдали оружие и были взяты в плен. Но в результате открывшейся внезапно со стороны здания стрельбы на месте был убит 18-летний донской казак-доброволец Михаил Зубков.
Днём 2 марта 1992 года спецназ молдавской полиции нанёс удар по российской части и напал на полк гражданской обороны 14-й армии РФ, дислоцировавшийся в селе Кочиеры. Был захвачен узел связи. Почти одновременно второй группой нападавших была захвачена оружейная комната.
Блокированных российских военнослужащих и их семьи освободили бойцы Республиканской гвардии. В завязавшемся бою погибли гвардейцы из Тирасполя. Был также обстрелян автобус, вывозивший семьи военнослужащих. В числе раненых был и журналист из Киева.
С марта 1992 года на протяжении 5 месяцев Дубоссары обстреливали с правого берега Днестра. Были разрушены жилые дома, предприятия, школы, учреждения культуры и спорта. Особо горячие бои шли на Кошницком и Кочиерском направлениях, Роговской развилке и у Дубоссарской ГЭС. Дубоссарским защитникам помогали отстаивать рубежи казаки-добровольцы, прибывшие из бывших советских республик, а также приднестровцы из других городов и районов.
Остановить кровопролитие удалось в конце июля 1992-го благодаря миротворческим силам Российской Федерации. В результате вооружённой агрессии Республики Молдова в Дубоссарах погибли 156 гвардейцев, казаков, ополченцев. 44 дубоссарца пропали без вести. За 5 месяцев войны в Приднестровье в 1992 году погибло 804 человека – это защитники Приднестровья и мирные жители, включая женщин и детей.