В Украине начались испытания специальных модульных бронежилетов для военно-морских сил и инженерных войск ВСУ. Об этом сообщило Минобороны 2 марта, пишет korrespondent.net.
Указано, что особенность такого бронежилета состоит в том, что при контакте с водой специальный модуль реагирует и бронежилет срабатывает как спасательный.
"В Миноборону поступил запрос на разработку такого специального модуля для бронежилетов. Главная задача – уберечь жизнь военнослужащих в воде. Ведь мы понимаем, какой вес на себе носит боец, особенно когда речь идет о спецназначенцах", – заявил замминистра обороны Виталий Половенко.
Новый плавучий модуль разрабатывает Центральное управление развития сопровождения материального обеспечения ВСУ. К его созданию привлекли иностранных и отечественных разработчиков. Планируется, что такие модули можно использовать на всех утвержденных моделях бронежилетов ВСУ.
"В настоящее время несколько образцов таких "плавучих бронежилетов" мы передали в части для испытаний. Если этот этап будет успешным, мы перейдем к лабораторным испытаниям", – сказал Половенко.
Ранее в Минобороны утвердили второй образец женского бронежилета. Его испытания длились три месяца и проходили в два этапа.