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В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа через Украину

В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа через Украину
Фото: открытые источники

Европа занимается поиском альтернативных маршрутов снабжения газом стран, которые получают его из России транзитом через Украину. Транзит закончится в конце 2024-го, а холода могут сделать ситуацию проблемной, считает Брюссель.

Прекращение транзита российского газа через Украину в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5%, и в случае длительного похолодания это будет наихудший сценарий для стран, зависящих от поставок. Такой вывод содержится в конфиденциальном документе, составленном Еврокомиссией, выяснил Politico, пишет rbc.ru.

Утрата поставок через Украину грозит ростом расходов на импорт газа в связи с поиском альтернативных маршрутов, стоимость хранения газа также «сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей», сказано в документе.

Еврокомиссия при этом отметила имеющуюся у ЕС гибкость в вопросе газовых поставок и сообщила о разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств для недопущения дефицита энергии.

Контракт на поставки российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Киев предупреждал, что не желает вести с Москвой переговоры о пролонгации договора. Кремль указывал, что альтернативные маршруты поставок газа в Европу во многом «уже заблокированы».

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

С наибольшими последствиями скорее всего столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия, проблема вызывает беспокойство во всем регионе, заявила старший аналитик компании ICIS Аура Сабадус.

Нуждающиеся европейские страны могли бы компенсировать прекращение поставок из России с помощью газа, поступающего через Германию, Италию или Турцию, однако недавно немецкие власти приняли закон о налоге на экспорт газа, что усложняет такую перспективу. По оценке ICIS, налог снижает стимулы для европейских компаний в Центральной Европе инвестировать в поставки газа.
  • Сегодня, 12:28
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