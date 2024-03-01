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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 17,5%

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 17,5%
Фото: НБУ

В прошлом году средняя зарплата по экономике составила 17 442 грн. По сравнению с 2022 годом номинально средняя зарплата выросла на 17,5% (+2 594 грн). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram в понедельник, 4 марта, пишет korrespondent.net.

Секторы экономики с высокими среднемесячными зарплатами в 2023 году:

информация и телекоммуникации – 37 946 грн;
финансовая и страховая деятельность – 34 393 грн;
авиационный транспорт – 31 391 грн;
профессиональная, научная и техническая деятельность – 23 413 грн;
государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 395 грн.

Секторы экономики с самыми низкими среднемесячными зарплатами в 2023 году:

функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 10 990 грн;
деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345 грн;
почтовая и курьерская деятельность – 11 830 грн;
временное размещение и организация питания – 12 300 грн;
образование – 12 439 грн.

"В реальном измерении (с учетом инфляции – ред.) средняя зарплата за 2023 год остается на 8,3% меньше, чем в 2021 году", – отметил Гетманцев.

В долларовом эквиваленте (по официальному среднему курсу) средняя зарплата была на 7,1% меньше (514 и 477 долларов соответственно в 2021 и 2023 годах).

По словам нардепа, разрыв в уровне зарплат между секторами экономики остается значительным и за время военных действий он увеличился. Сейчас это 3,5 раза – между IT и деятельностью в сфере библиотек, архивов, музеев. До военных действий– 3,1 раза.

Напомним, с 1 января Кабинет Министров Украины повысил зарплаты бюджетникам, поскольку возросла минимальная заработная плата.
"Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 3 195 гривен", - говорится в документе.

До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 года рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны, теперь базовый оклад вырос на 10,4%.

Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен, с 1 апреля он вырастет до 8000 гривен, пишет korrespondent.net.
  • Вчера, 18:15
  • DTV
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