В Приднестровье стартовал конкурс грантов для финансирования физических лиц с двух берегов Днестра, которые планируют открыть свой бизнес. Помощь в создании или развитии малых и средних предприятий на обоих берегах Днестра оказывают Швеция, Великобритания и Программа развития Организации Объединенных Наций.
Швеция, Великобритания и ПРООН посредством проекта «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade) оказывают помощь в создании малых и средних предприятий на обоих берегах Днестра.
На основании открытого конкурса будут выбраны 10 бизнес-идей для финансирования физических лиц с двух берегов Днестра, которые планируют открыть свой бизнес.
Выбранные проекты получат поддержку в размере до 15 000 долларов США каждый для покупки товаров и услуг. 10 отобранных бенефициаров также будут получать доступ к бесплатным курсам обучения и к услугам наставничества на протяжении 15 месяцев.
В конкурсе могут участвовать физические лица c левого и правого берегов, которые могут внести 20% от представленной суммы в проектной заявке. Приоритетом будут предприниматели, принимающие на работу людей из социально-уязвимых слоёв населения, а также авторы, которые представят инновационные бизнес-проекты.
В результате ожидается, что каждая из компаний-бенефициаров, создаст как минимум 1 рабочее место, особенно для людей, представляющих уязвимые группы, женщин, женщин-беженцев и недавно вернувшихся в страну мигрантов. Оказанная помощь поможет будущим предпринимателям эффективнее справляться с новыми вызовами и кризисами.
Проектные предложения для получения финансирования могут быть представлены до 26 марта 2024 года включительно на электронную почту: info@innovation.md и alina.rosca@undp.org . Тема сообщения: Concurs2024/AdTrade. Заявку на финансирование можно заполнить на румынском или русском языках.
Для потенциальных заявителей будут организованы информационные сессии, чтобы проинформировать участников о том, как подать проектное предложение.
Информационные сессии будут проходить в следующих городах, в следующие даты:
• г. Тирасполь – 12 марта 2024 года в 10:00 часов • г. Рыбница – 13 марта 2024 года в 10:00 часов • с. Вадул луй Водэ – 14 марта 2024 года в 10:00 часов • Онлайн сессия на русском языке – 15 марта 2024 года в 10:00 часов • Онлайн сессия на румынском языке – 15 марта 2024 года в 14:00 часов