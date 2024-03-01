В Государственном таможенном комитете ПМР осуществлен анализ таможенной статистики за январь-февраль текущего года. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го внешнеторговый оборот государства снизился на 26%, а без учета энергетической составляющей — на 6%. В республиканский бюджет с начала года взыскано таможенных платежей на 7% меньше прошлогоднего уровня, а значит на финансирование социально-значимых статей поступила сумма, на 9 млн. рублей меньшая, в сравнении с прошлогодней, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
С начала года импорт товаров (без учета газа) снизился на 11%, а экспорт (без электроэнергии) увеличился на 3%.
В республику стало меньше ввозиться таких товаров, как:
- белый сахар (на 93%)
- минеральные удобрения сульфата и нитрата аммония (на 88%)
- минеральные удобрения мочевины (на 81%)
- хлопковое волокно (на 69%)
- подсолнечник для посева (на 50%)
- газойли (6%).
Тревожная ситуация в экономике ПМР сохраняется из-за снижения экспорта приднестровскими предприятиями: ЗАО «Молдавская ГРЭС», НП ЗАО «Электромаш», ЗАО «Завод «Молдавизолит», ЗАО «Молдавкабель», ЗАО «Завод Металон», ООО «Ростан Плюс», ООО «Агрорим», ИООО «Грэйн-Ойл».
Активность отечественных индивидуальных предпринимателей в 2024-м также ниже, чем в прошлом году. Общее падение ВЭД в среде малого бизнеса зафиксировано на уровне 9%, при этом показатели импорта отстают на 5%, а экспорта – на 57%.
Приднестровские предприниматели стали меньше ввозить:
- консервированных овощей (на 93%);
- минеральной и сладкой воды (на 70%);
- картофеля (на 59%);
- электрических машин, аудио-видео и др. аппаратуры (на 43%);