По итогам второго дня голосования на выборах президента России явка по всей стране превысила 58% по состоянию на 21:25 16 марта. Это следует из информационного табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сообщает iz.ru
Отмечается, что к этому моменту проголосовали 58,41% избирателей.
Ранее в этот день заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев сообщил, что на федеральной платформе ДЭГ проголосуют 90% от числа тех, кто подал заявки. По его словам, через систему проголосовали более 83% россиян, что является очень хорошим показателем.
Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В нем принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что первые результаты выборов президента России ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени. Его слова передает ТАСС.
«Первые результаты после 21:00 [17 марта]. Так по закону», — назвал время объявления результатов Булаев.
Он объяснил, что раскрыть результаты можно будет после прекращения работы всех избирательных участков в России.