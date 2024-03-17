Во двор посольства России в Кишиневе, где проходит голосование на президентских выборах, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе дипмиссии, сообщает РБК
«Сегодня, около 11:30, мужчина бросил две емкости с зажигательной смесью через забор посольства Российской Федерации в Кишиневе», - сообщает Полиция, передает tv8.md
Мужчина был немедленно задержан, его личность установлена. Его доставили в Инспекторат полиции для допроса и документирования. 54-летний мужчина является гражданином Республики Молдова, но заявляет, что имеет также гражданство Российской Федерации, что предстоит установить правоохранителям.
По данным agora.md, сначала во дворе посольства раздался хлопок, затем появился дым. Мужчина попытался скрыться, но безуспешно.
Российская сторона осудила попытку поджога Консульского отдела посольства РФ в Кишиневе, где работает избирательный участок. Как сообщили представили дипломатического представительства, работа на избирательном участке продолжается в штатном режиме, сообщает ura.news
«Решительно осуждаем попытку поджога Консульского отдела Посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания „огнеметателя“», — сообщили в посольстве РФ. Там поблагодарили граждан за мужество и гражданскую сознательность.
По информации представительства, избирательный участок работает в штатном режиме. «Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — сказали в ведомстве.