Приднестровские ополченцы, весна 1992 г. Фото Валерия Кругликова
Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днём Народного ополчения.
Текст поздравления публикуем без изменений:
«Уважаемые участники Народного ополчения, защитники Приднестровья!
Формирование Народного ополчения 17 марта 1992 года в условиях начавшейся широкомасштабной агрессии Республики Молдова стало важнейшим этапом в деле защиты прав приднеcтровского народа, который объединился и отстоял суверенитет и независимость Приднестровской Молдавской Республики. Ряды Народного ополчения пополнили тысячи мужественных людей, которые защищали выбор приднестровцев, свои семьи, своих детей и их будущее.
Мы помним всех, кто не побоялся вступить в борьбу с молдовским национализмом, никогда не забудем цену, которую заплатил наш народ за право жить на своей земле. Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам Приднестровья!
Люди, которые находились в рядах Народного ополчения, обладают несгибаемой волей, твердой гражданской позицией, неподкупным патриотизмом, всегда активно участвуют в жизни приднестровского государства. Они работают в сфере государственного и муниципального управления, в экономике, медицине, образовании и науке, достигают значительных результатов и способствуют поступательному развитию Приднестровья.
От всей души желаю вам, уважаемые участники Народного ополчения, крепкого здоровья, мира и всего самого доброго!»
С Днём народного ополчения приднестровцев поздравил председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично поздравляю вас c Днем народного ополчения!
17 марта 1992 года Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики было создано Народное ополчение. В него вошли добровольцы, простые граждане, привыкшие к созиданию и мирному труду. Именно они первыми встали на защиту родной земли, на защиту прав и свобод приднестровцев.
Высокий патриотизм, любовь к своей Родине, самоотверженность, смелость – именно эти качества присущи защитникам Приднестровья. Сейчас Народное ополчение не потеряло своей актуальности. После окончания боевых действий в августе 1992 года батальоны Народного ополчения были расформированы и переведены в состав Вооруженных сил ПМР.
Сегодня, в день образования формирования, мы отдаем дань уважения ополченцам, погибшим в период вооруженной агрессии Молдовы против Приднестровья. Выражаем благодарность ныне живущим ветеранам боевых действий.
Народное ополчение во все времена будет являться символом единства и братства, крепости духа и верности долгу!»