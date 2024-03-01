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Поздравления защитникам Приднестровья с Днём народного ополчения

Поздравления защитникам Приднестровья с Днём народного ополчения
Приднестровские ополченцы, весна 1992 г. Фото Валерия Кругликова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днём Народного ополчения.

Текст поздравления публикуем без изменений:

«Уважаемые участники Народного ополчения, защитники Приднестровья!

Формирование Народного ополчения 17 марта 1992 года в условиях начавшейся широкомасштабной агрессии Республики Молдова стало важнейшим этапом в деле защиты прав приднеcтровского народа, который объединился и отстоял суверенитет и независимость Приднестровской Молдавской Республики. Ряды Народного ополчения пополнили тысячи мужественных людей, которые защищали выбор приднестровцев, свои семьи, своих детей и их будущее.

Мы помним всех, кто не побоялся вступить в борьбу с молдовским национализмом, никогда не забудем цену, которую заплатил наш народ за право жить на своей земле. Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам Приднестровья!

Люди, которые находились в рядах Народного ополчения, обладают несгибаемой волей, твердой гражданской позицией, неподкупным патриотизмом, всегда активно участвуют в жизни приднестровского государства. Они работают в сфере государственного и муниципального управления, в экономике, медицине, образовании и науке, достигают значительных результатов и способствуют поступательному развитию Приднестровья.

От всей души желаю вам, уважаемые участники Народного ополчения, крепкого здоровья, мира и всего самого доброго!»

С Днём народного ополчения приднестровцев поздравил председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.

Текст публикуем без изменений:

«Уважаемые приднестровцы! Уважаемые ополченцы, защитники ПМР!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично поздравляю вас c Днем народного ополчения!

17 марта 1992 года Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики было создано Народное ополчение. В него вошли добровольцы, простые граждане, привыкшие к созиданию и мирному труду. Именно они первыми встали на защиту родной земли, на защиту прав и свобод приднестровцев.

Высокий патриотизм, любовь к своей Родине, самоотверженность, смелость – именно эти качества присущи защитникам Приднестровья. Сейчас Народное ополчение не потеряло своей актуальности. После окончания боевых действий в августе 1992 года батальоны Народного ополчения были расформированы и переведены в состав Вооруженных сил ПМР.

Сегодня, в день образования формирования, мы отдаем дань уважения ополченцам, погибшим в период вооруженной агрессии Молдовы против Приднестровья. Выражаем благодарность ныне живущим ветеранам боевых действий.

Народное ополчение во все времена будет являться символом единства и братства, крепости духа и верности долгу!»

  • Вчера, 14:26
  • DTV
  • Просмотров: 75
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