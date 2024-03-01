Новый пенитенциар в Кишиневе должен быть введен в эксплуатацию до 2028 года. Информацию представила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, которая вместе с министром финансов Петру Ротару и представителями Министерства иностранных дел провела сегодня рабочее заседание с региональным директором Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Тимом Ларднером, передаёт md.kp
По сообщению Минюста, обсуждения касались аспектов согласования совместного соглашения по управлению строительством новой тюрьмы, чтобы документ был подписан сразу после ратификации в парламенте, а также поправки №2 к рамочному кредитному соглашению между Республикой Молдова и Банком развития СЕ.
Министр юстиции отметила важность реализации этого проекта после нескольких лет застоя. Она выразила надежду, что новое пенитенциарное учреждение будет построено в установленные сроки.
"Мы уже разработали новый механизм и план завершения, в котором прописаны конкретные шаги и сроки, установленные до ввода в эксплуатацию - 2028 года. Новая тюрьма значительно улучшит условия содержания, таким образом мы сможем решить главную проблему осуждения Республики Молдова в ЕСПЧ", — сказала Вероника Михайлов-Морару.
Новое пенитенциарное учреждение в Кишинэу заменит пенитенциар №13. Здание будет рассчитано на 1 050 мест. Общая стоимость проекта — 75,9 млн евро, из которых 50 млн евро — вклад Банка развития Совета Европы, а остальные деньги будут выделены из государственного бюджета.