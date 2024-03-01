Румынские аэропорты адаптируются к новым условиям. Например, в аэропорту Отопень в Бухаресте осталось всего 14 выходов для посадки на рейсы за пределы безвизовой зоны, передает moldova1.md
Отмена погранконтроля с Румынией и Болгарией начнется на воздушных и морских границах. Останутся лишь выборочные проверки документов. Против полного присоединения выступила Австрия на фоне миграционного кризиса.
"Несовершеннолетние граждане Румынии, как и взрослые, больше не будут проходить пограничный контроль и также будут направляться непосредственно к выходам на посадку. Никаких дополнительных разрешений не потребуется, они смогут путешествовать по Шенгенской зоне с теми же документами, что и раньше", — рассказал начальник Пограничной полиции Лауреан Стойка.
"Существуют определенные уязвимости в связи с отменой пограничного контроля. Некоторые граждане, конечно, могут этим воспользоваться, но здесь играет роль полицейское сотрудничество и применение Дублинских соглашений. Это означает, что рано или поздно их могут вернуть в Румынию", — отметил министр внутренних дел Кэтэлин Предою.
На сухопутных границах паспортный контроль сохранится. Не считая Румынии и Болгарии, в Шенгенскую зону входят 27 государств.