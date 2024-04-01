Верховный Совет принял во втором окончательном чтении изменения и дополнения в Конституционный закон «О Конституционном суде ПМР». Они дают право юридическим лицам обращаться в Конституционный суд для защиты своих прав. Раньше такое право было только у физических лиц. Законопроект инициировали спикер парламента Александр Коршунов и его заместитель Галина Антюфеева. Изменения были приняты с учетом уточняющих поправок, подготовленных Комитетом по законодательству, защите прав и свобод граждан. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, сообщается на сайте Верховного Совета Приднестровья.
Окончательное чтение также прошел законопроект группы депутатов о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии Галина Антюфеева, Олег Петрик и Григорий Дьяченко предложили уточнить нормы, касающиеся наступления административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управлять автомобилем (за исключением учебной езды) или лишенному прав (п.3 ст. 12.7 КоАПа). Введен такой квалифицирующий признак, как заведомость. Таким образом штраф в размере 50 РУ МЗП (920 рублей) грозит за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Принятые изменения в КоАП вступят в силу спустя 14 дней после дня официального опубликования.