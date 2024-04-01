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В Румынии в помидорах выявили 19 опасных веществ

В Румынии в помидорах выявили 19 опасных веществ
Фото: открытые источники

Более того, 13 опасных веществ обнаружили в итальянских помидорах, взятых с рынка в Крайова. У специалистов есть подозрения, что так называемые итальянские помидоры на самом деле все-таки турецкие.

Такие подозрения возникли из-за того, что используемые вещества в помидорах из обеих стран практически одинаковые, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro

"Вероятно, потому, что итальянские помидоры считаются более чистыми, они происходят из пространства внутри Сообщества, они более контролируемы по сравнению с теми, которые происходят из-за пределов Сообщества. А потом, в качестве маркетингового метода, турецкие продают как итальянские.

Мы не удивимся, если помидоры, продаваемые сейчас по таким высоким ценам, как румынские, будут турецкими. Речь идет о невероятной прибыли", - пояснили эксперты.

Тестируемые помидоры были куплены на рынке и в супермаркете в разных частях страны.
  • Сегодня, 12:38
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