Более того, 13 опасных веществ обнаружили в итальянских помидорах, взятых с рынка в Крайова. У специалистов есть подозрения, что так называемые итальянские помидоры на самом деле все-таки турецкие.
Такие подозрения возникли из-за того, что используемые вещества в помидорах из обеих стран практически одинаковые, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro
"Вероятно, потому, что итальянские помидоры считаются более чистыми, они происходят из пространства внутри Сообщества, они более контролируемы по сравнению с теми, которые происходят из-за пределов Сообщества. А потом, в качестве маркетингового метода, турецкие продают как итальянские.
Мы не удивимся, если помидоры, продаваемые сейчас по таким высоким ценам, как румынские, будут турецкими. Речь идет о невероятной прибыли", - пояснили эксперты.
Тестируемые помидоры были куплены на рынке и в супермаркете в разных частях страны.