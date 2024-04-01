Республика Молдова сможет производить искусственные дожди, чтобы помочь фермерам справиться с засухой, сообщили представители Министерства Сельского Хозяйства РМ в интервью Radio Moldova. В частности, новая технология предполагает оснащение беспилотника активными веществами, такими как соль или смесь различных солей, в облаках, чтобы вызвать дождь, причем кристаллы будут способствовать конденсации влаги, которая вызывает дождь. Проект осуществляется в сотрудничестве с Министерством Сельского Хозяйства Румынии.
В Республике Молдова будет создан беспилотник, который будет вызывать дождь в облаках, не содержащих осадков, сообщил Радио Молдова Василе Шарбан, государственный секретарь Министерства Сельского Хозяйства. По его словам, беспилотник будет оснащен химическими веществами, которые, вступая в реакцию с облаками-катализаторами, будут вызывать дождь. Василе Шарбан сказал, что эксперимент, который проводится в сотрудничестве с румынскими экспертами, находится на начальном этапе.
"Мы хотим распространить его на Республику Молдова, поэтому сейчас разрабатывается беспилотник молдавского производства. Картриджи для активного реагента, которые будут установлены в беспилотник, уже импортированы. Мы уже ждем завершения испытаний беспилотника, чтобы двигатель прошел минимальный пробег, после чего мы приступим к немеханическим испытаниям", - сказал Василе Шарбан.
По словам Василе Шарбан, за последние два года Румынии уже удалось внедрить эту технологию для провоцирования осадков, но с помощью авиации. По его словам, опыт соседней страны поможет нам стать более устойчивыми к засухе.
С другой стороны, эколог Анатолие Прохницки предупреждает, что использование химикатов для создания искусственного дождя может иметь вредные последствия для окружающей среды, особенно для человека. По его мнению, эта технология должна применяться только в исключительных случаях, например, при сильной засухе.
"Я видел такие устройства на одном из собраний. И я могу сказать, что они не приносят пользы, потому что для того, чтобы были дожди, нужно сажать больше лесов, чего в последние годы не делается. Последствия, конечно, будут, потому что это химия, это искусственно, это неестественно, и это влияет на воздух, на почву и на продукты жизнедеятельности растений. Эта технология практикуется, но в исключительных случаях. Природа регулирует себя сама, когда кто-то вмешивается, это приводит к последствиям", - сказал Анатолие Прохницки.
Эта технология используется в десятках стран, в том числе в США, Китае и Индии. В Пакистане впервые применили искусственный дождь, чтобы изгнать смог из Лахора, который считается одним из самых загрязненных городов мира, сообщает Digi24.ro. Объединенные Арабские Эмираты все чаще используют засев облаков для создания искусственного дождя в засушливых, страдающих от засухи регионах страны. Впервые это явление было опробовано в Румынии физиком Штефанией Мэрэчиняну, в 1931 году.