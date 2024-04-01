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Страны ЕС одобрили помощь в размере 41 млн евро для поддержки Вооруженных Сил Молдовы

Страны ЕС одобрили помощь в размере 41 млн евро для поддержки Вооруженных Сил Молдовы
Фото: facebook.com/MDAarmy

Совет Европейского Союза принял меру помощи в рамках Европейского инструмента мира (EPF) в поддержку Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе.

Принятая мера стоимостью 41 миллион евро рассчитана на 40 месяцев и будет финансировать предоставление нелетального оборудования в следующих областях: мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и логистическое оборудование, сообщает point.md ссылаясь на caleaeuropeana.ro

Эта мера помощи направлена на то, чтобы позволить Вооруженным силам Республики Молдова повысить свою оперативную эффективность, ускорить соблюдение стандартов ЕС и совместимость и, таким образом, лучше защитить гражданское население в кризисных ситуациях и чрезвычайных ситуациях.

Она также направлена на укрепление потенциала Республики Молдова с точки зрения ее участия в военных миссиях и операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны (ОПБО).

Эта мера была запрошена Республикой Молдова 5 февраля 2023 года и дополнит другие меры помощи, принятые в мае 2023 года, июне 2022 года и декабре 2021 года, сообщил цитируемый источник.

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