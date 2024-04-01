Владимир Зеленский считает, что Украина получит помощь от США.
Если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную, но завтра, то "мы бы согласились на сегодня", подчеркнул президент, сообщает korrespondent.net Украинская сторона рассматривает вариант получения военной помощи от США в кредит, если иного пути не будет. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью, обнародованном в эфире телемарафона в субботу, 6 апреля.
По его словам, если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную, но завтра, то "мы бы согласились на сегодня".
"Один сенатор недавно был. И он говорит: А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь. Я ответил: А для чего эти выборы, если нет выбора? Мы согласимся на какой-либо вариант", – сказал Зеленский.
Он напомнил, что для Украины помощь от США вопрос выживания, поэтому она пытается получить ее и "рассматривается очень много вариантов".
Вместе с тем, Владимир Зеленский считает, что "мы сможем получить положительное голосование Конгресса США".
Ранее СМИ сообщили, что в Конгрессе США снова отложили голосование за законопроект о помощи Украине. Палата представителей вряд ли рассмотрит этот вопрос до середины апреля, а может быть, и позже.
При этом в последнее время все чаще раздаются предложения о том, что США могут предоставить Украине помощь в кредит. Именно такую точку зрения озвучивает Дональд Трамп.