В Приднестровье сегодня празднуется День геолога. По этому случаю исследователей недр поздравили Президент и главы Правительства и Верховного Совета ПМР, сообщает novostipmr.com
Президент ПМР Вадим Красносельский в День геолога направил поздравления представителям отрасли.
Тексты обращений публикуем без изменений:
«Уважаемые геологи и ветераны геологической отрасли Приднестровья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Геологические исследования на территории Приднестровья имеют давнюю историю. Создание в 1958 году Южно-Молдавской геологоразведочной партии стало важным шагом на пути к обеспечению строительной отрасли необходимыми материалами. За годы функционирования геологических служб в Приднестровье было открыто более 100 месторождений твердых полезных ископаемых, были составлены геологические карты, которые актуальны и на современном этапе.
Приднестровские геологи последовательно ведут поиски и разведку новых месторождений полезных ископаемых, занимаются охраной недр земли. Они на высоком профессиональном уровне проводят анализ экзогенных геологических процессов, строят научные прогнозы, помогая спасателям предотвращать появление чрезвычайных ситуаций, проводят мероприятия по недопущению загрязнения подземных вод.
Особо отмечу, что геологические исследования в Приднестровье реализуются на системной основе. Государство постоянно уделяет внимание модернизации инфраструктуры, связанной с работой геологов, включая обеспечение их деятельности современной организационной техникой и новыми технологиями. Отрадно, что отрасль пополняют молодые специалисты, а ветераны-геологи помогают им освоить эту сложную и интересную профессию.
Уважаемые геологи! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и новых успехов!». Президент ПМР Вадим Красносельский .
«Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
От имени Правительства Приднестровской Молдавской Республики и себя лично поздравляю специалистов, изучающих состав и строение горных пород, занимающихся поиском и разведкой месторождений полезных ископаемых, с профессиональным праздником!
История геологического изучения Приднестровья насчитывает не одно десятилетие. Благодаря напряженному труду отечественных геологов за 66 лет, на протяжении которых функционирует государственное унитарное предприятие «Геологоразведка», на территории Приднестровья обнаружено порядка 100 месторождений твердых полезных ископаемых, а в регионе – более 200.
Открытые и разработанные источники нерудных строительных материалов в полной мере обеспечивают потребность строительной отрасли – одной из ведущих в экономике. Вклад разведчиков недр в развитие и укрепление материально-производственной базы сложно переоценить.
В геологию не приходят случайные люди. Только действительно увлеченные исследователи высочайшей компетенции, выдержанные энтузиасты надолго остаются в коллективе, который доказал свою эффективность и профессионализм.
Сегодня особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Вы передаете многолетний опыт и уникальные знания молодому поколению, которому только предстоит продолжить начатое вами кропотливое дело.
Убежден, вы с честью продолжите выполнять возложенные на геологов задачи, обеспечивая стратегические интересы и экономическую безопасность государства, динамичное социально-экономическое преобразование республики.
В этот праздничный день желаю каждому представителю отрасли крепкого здоровья, благополучия, исследовательского азарта и успехов во всех начинаниях.
Председатель Правительства ПМР А. Н. Розенберг».
«Уважаемые работники геологической отрасли!
От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем геолога!
Ваша профессия сочетает в себе романтику, напряженный труд, глубокие теоретические знания и безграничную преданность делу. Упорным трудом, мастерством и талантом вы реализуете важное дело – изучаете недра Приднестровья.
Помимо исследования недр нашего края и добычи полезных ископаемых вы проводите мероприятия по охране окружающей среды, ведете наблюдение за подземными водами, процессами рекультивации почв, интенсивности рельефообразующих процессов.
Уверен, что мощный научный и интеллектуальный потенциал приднестровских геологов, настойчивость в достижении цели и впредь будут надежно служить развитию геологической отрасли Приднестровья.
Желаю вам крепкого здоровья, удачных экспедиций, новых открытий и незабываемых впечатлений!
Председатель Верховного Совета ПМР А. В. Коршунов».