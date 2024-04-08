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С 15 апреля в Приднестровье вводится запрет на рыболовство
фото из открытых источников
С 15 апреля по 15 июня в Приднестровье вводится запрет на рыболовство, сообщается на сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.
Ловить рыбу в период нереста запрещено в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, остальных рыбохозяйственных водоёмах республики.
Данный срок может быть продлён по Приказу Министерства сельского хозяйства.
Напомним, что отклонение от установленных норм приведёт к административной ответственности.
- Сегодня, 13:40
- DTV
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