За минувшую неделю, с 29 марта по 4 апреля, сотрудниками ГАИ задержаны 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них пять выявлены в столице, три – в Рыбнице, по два – в Бендерах, Дубоссарах и Слободзее, один– в Каменке, передает пресс-центр МВД ПМР.
Десять пьяных автолюбителей были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Четыре нетрезвых водителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.