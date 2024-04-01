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С 18 по 25 апреля на приднестровских предприятиях пройдут дни открытых дверей

С 18 по 25 апреля на приднестровских предприятиях пройдут дни открытых дверей
Фото: открытые источники

Торгово-промышленная палата ПМР приглашает учащихся 9-х классов на дни открытых дверей, которые пройдут на различных предприятиях.

У школьников будет шанс лучше ознакомиться с потенциальными будущими профессиями, передает novostipmr.com.

18 апреля с 10:00 в Тирасполе специалисты ООО «Торговый проект» расскажут тем, кто думает связать свою предстоящую карьеру с ресторанным бизнесом и специальностью «Мехатроник оборудования в производстве пищевой продукции», о современной технике и технологиях, которые используются в этой сфере.

19 апреля с 10:00 девятиклассников ждут в селе Ближний Хутор в ООО «Агросид». Здесь можно будет ознакомиться со специальностью «Агроном» и различной сельскохозяйственной техникой.

25 апреля с 9:00 пройдёт День открытых дверей в Бендерах, на ОАО «Флоаре». Те, кто планирует стать мехатроником в лёгкой промышленности, смогут больше узнать об этой специальности и ознакомиться с производством мужской, женской и детской обуви.

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 0 (533) 95-781. Количество мест ограничено.
  • Сегодня, 10:33
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