Торгово-промышленная палата ПМР приглашает учащихся 9-х классов на дни открытых дверей, которые пройдут на различных предприятиях.
У школьников будет шанс лучше ознакомиться с потенциальными будущими профессиями, передает novostipmr.com.
18 апреля с 10:00 в Тирасполе специалисты ООО «Торговый проект» расскажут тем, кто думает связать свою предстоящую карьеру с ресторанным бизнесом и специальностью «Мехатроник оборудования в производстве пищевой продукции», о современной технике и технологиях, которые используются в этой сфере.
19 апреля с 10:00 девятиклассников ждут в селе Ближний Хутор в ООО «Агросид». Здесь можно будет ознакомиться со специальностью «Агроном» и различной сельскохозяйственной техникой.
25 апреля с 9:00 пройдёт День открытых дверей в Бендерах, на ОАО «Флоаре». Те, кто планирует стать мехатроником в лёгкой промышленности, смогут больше узнать об этой специальности и ознакомиться с производством мужской, женской и детской обуви.
Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 0 (533) 95-781. Количество мест ограничено.