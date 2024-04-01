В переговорном зале Администрации Президента ПМР прошла встреча Главы приднестровского государства с делегацией, которую возглавила начальник отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Белоруссии Дорота Длоухи-Сулига. Приднестровскую сторону, помимо Вадима Красносельского, представили руководители законодательной и исполнительной ветвей власти республики Александр Коршунов и Александр Розенберг, а также Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент обозначил существующее положение дел. Говоря о состоянии переговорного процесса, констатировал, что формат «Постоянного совещания...» простаивает, экспертные (рабочие) группы практически не собираются, встречи политических представителей безрезультатны. Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье остается сторонником переговоров и, реально оценивая все объективные и субъективные факторы, рассчитывает на продолжение диалога.
Были обозначены проблемные аспекты, связанные с уголовным преследованием по политически мотивированным основаниям должностных лиц Приднестровья, с экономическим давлением на хозяйствующие субъекты республики и крайне негативным влиянием на экономику страны в целом. Вадим Красносельский подчеркнул, что Молдова пользуется сложной внешнеполитической обстановкой для создания блокадных условий в отношении Приднестровья. Он привел конкретные данные, которые прямо указывают на нарушение Республикой Молдова достигнутых ранее договорённостей, своего собственного законодательства и различных международных норм. Речь также шла о предъявлении Молдовой к приднестровским экономическим субъектам заведомо невыполнимых требований. Происходящее Глава приднестровского государства назвал «театром абсурда», а то, что молдавские чиновники позволяют себе именовать «созданием равных условий ведения бизнеса», Вадим Красносельский считает беспределом и квалифицирует как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. «Чтобы приблизиться к обсуждению политической модели, надо доверять друг другу. Мы доверять не можем. Нельзя заставить доверять. Силой доверия не добиться», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Не осталась без внимания тема запланированного Молдовой на 11 апреля текущего года форума. Президент ПМР считает его организацию большой европейской ошибкой, следствием которой станет обнуление работы формата «5+2» и поддержка давления Молдовы на Приднестровье.
Вадим Красносельский выразил надежду, что сегодняшняя встреча сможет придать некоторый импульс переговорному процессу.
Д. Длоухи-Сулига обозначила, что это ее четвертая встреча с Президентом ПМР, и отметила, что ценит возможность детального обсуждения широкого круга аспектов.