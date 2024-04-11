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Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне

Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Город Вадсё в самом северном регионе Норвегии, расположенном за полярным кругом, попросил Еврокомиссию дать указание властям государства одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового, пишет rbc.ru ссылаясь на Politico.

Обращение в ЕК составила мэр города Вадсё Венче Педерсен. По ее мнению, это поможет повысить значимость местных ценностей, увеличить проводимое с семьей время и привлечь новых жителей, заинтересованных в том, чтобы чаще видеться с родственниками. «Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — предположила Педерсен.

Она призналась, что жители пока «особо не думали», как организовать изменение на практике, потому что не ждут согласия.

Норвегия не входит в Евросоюз, но является членом Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). В Еврокомиссии пояснили изданию, что часовые пояса — дело самих стран, поэтому маловероятно, что просьба региона будет удовлетворена.

В 2020 году Волгоградская область перевела стрелки часов на час назад: ее исключили из третьей часовой зоны и отнесли ко второй, московской. Так завершилось двухлетнее пребывание региона в ином часовом поясе, которое началось в 2018 году после референдума, на котором за перевод стрелок вперед высказались 58,82% проголосовавших. Однако часть жителей остались недовольны слишком ранними рассветами и короткими вечерами.
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